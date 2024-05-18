3 знаки зодіаку серед жінок, яких найважче завоювати
Представниць цих знаків зодіаку доволі важко вразити та складно завоювати прихильність. Але кому це вдається, їх можна назвати найбільшими щасливчиками.
Телець, Скорпіон і Козоріг, вас можна назвати лідерами у неприступності до серця та душі, пише Love 24.
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Телець
Вам важко вгодити та завоювати серце. Представниці цього знаку зодіаку знають собі ціну та дуже уважно приглядаються до проявів уваги у свій бік. Але ключик до їхнього серця таки знайти можна, варто лиш проявити сміливість і терпіння.
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Скорпіон
У міру складного характеру, серце таких дам можна розтопити тільки наполегливістю та неабиякою рішучістю. Не очікуйте одразу ж отримати від схвальної відповіді. Представниці цього знаку зодіаку хочуть трішки полоскотати нерви своїм прихильникам.
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Козоріг
Хоч глибоко в душі ви добрі та щирі, але зовнішня оболонка схожа на їжачка, який не дозволяє підпускати до себе близько усіх залицяльників. Прихильності можна добитись тільки у тому випадку, якщо ці представниці будуть вами зацікавлені. Жодні подарунки та романтичні сюрпризи не змінять їхньої думки.
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