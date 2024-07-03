Цінують свободу: 2 знаки зодіаку, які зовсім не вірять у шлюб

Є окрема категорія людей, яка вважає, що офіційне узаконення стосунків не таке важливе через ряд певних причин. Це можна пов'язати із нерозумінням того, яке значення шлюб відіграє у житті та чому його роль така важлива.

Стрілець і Водолій, ваше небажання одружуватись може бути пов'язане із певними страхами та упередженнями, пише Love 24.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку можуть мати високі очікування від кохання та вважають, що любов дуже складна. Це робить їх дещо скептичними до традиційних відносин, зокрема шлюбу​.

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Водолій

Ці люди часто бояться додаткових зобов'язань та цінують свою свободу, через що росте рівень скепсису до ідеї шлюбу. Вони прагнуть жити без обмежень та рутинних зобов'язань, а шлюб цього дати не може.

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