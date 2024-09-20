Намагаються знайти кохання: 3 знаки зодіаку, які постійно сидять на сайтах знайомств

Сайти знайомств – це не погана альтернатива того, щоб зав'язати цікаву розмову з новим співрозмовником. Але в декого це може дійти до рівня фанатизму.

Близнюки, Терези та Стрілець, ви віддаєте більше часу спілкуванню в мережі, ніж живим зустрічам, пише Love24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку доволі комунікабельний, тому весь час відчуває потребу в нових знайомствах. А такі ресурси, які зараз популярні у суспільстві, допомагають реалізовувати відповідне бажання. У більшості випадків таке спілкування переходить у легкий флірт із можливістю продовження стосунків в іншому світлі.

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Терези

Терези доволі часто прагнуть романтичних зв'язків. Їм подобається отримувати знаки уваги від протилежної статі, а на сайті знайомств доволі легко здобути чиюсь прихильність. Вони роками можуть шукати ідеального партнера, щоб він відповідав їхнім вимогам.

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Стрілець

Стрільці люблять знайомитись із новими людьми. Ба більше, почуття свободи та флірту спонукає до користування сайтами знайомств. Це дозволяє розслабитись, дізнатись дещо нове і просто гарно провести час.

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