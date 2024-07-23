Ведуть подвійну гру: які знаки зодіаку найчастіше зраджують

Зрада залежить від особистих цінностей, моральних принципів і обставин конкретної людини, а не тільки від її знака зодіаку. Однак астрологи певні, що таки два конкретні знаки мають найбільшу тенденцію у питаннях зради.

Телець і Стрілець, зрада – це ваш найгірший прояв себе у стосунках, пише Love 24.

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Телець

Цей знак зодіаку часто вважається одним із тих, який може бути більш схильним до зради. Тельці відомі своєю подвійною натурою, цікавістю та любов'ю до нових вражень. Їм важливо постійно відчувати новизну і збудження, що може іноді призводити до пошуку нових романтичних пригод на стороні.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку люблять свободу і пригоди. Їхнє бажання досліджувати нові горизонти й відраза до рутини можуть іноді підштовхувати до зради. Стрільці можуть шукати нових відчуттів та емоцій, якщо почувають себе обмеженими або незадоволеними у відносинах. У декого такі відчуття можуть переходити у просту звичку.

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