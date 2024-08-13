Близнюки та Водолій, ваше невміння проявляти емоції стає головною перешкодою у стосунках із партнером, пише Love 24.

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Близнюки

Через почуття стриманості та прагматичності Близнюки можуть здаватися холодними або віддаленими у стосунках, що інколи сприймається як небажання або невміння кохати. Крім того, інша пріоритетність може відсувати романтичні почуття на другий план.

У більшості представників цього знаку зодіаку є проблема в тому, що вони не говорять про свої емоції та хвилювання, а кохана людина потребує саме цього.

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Водолій

Ці люди цінують свободу та незалежність, що може створити враження, ніби вони не готові до глибоких емоційних зв’язків. До того ж схильність до раціоналізму та інтелектуального підходу до життя може заважати відкрито виражати свої почуття. Ця проблема є фундаментом труднощів у любовному житті.

Але якщо є усвідомлення цієї проблеми та відчувається готовність над нею попрацювати, то все можна налагодити.

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