Розбили не одне серце: жінок цього знаку зодіаку обожнюють чоловіки

Звісно, що сексуальність і пристрасність залежать не лише від знаку зодіаку, але він теж має велике значення. Зокрема, жінки, які народилися у період з 24 вересня по 23 жовтня здатні полонити будь-яке серце.

Так-так, мова йде про Терезів. Покровителька Венера обдарувала їх неабиякою привабливістю, зазначає 24 Канал.

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Чоловіки обожнюють Терезів

Здавна жінки, які народилися під цим знаком зодіаку, були музами художників, письменників, поетів. Однак у стосунках такі жінки є скупими на емоції, холодними. Їхні партнери ніколи не можуть бути впевненими у почуттях. Тому чоловіки щодня мають завойовувати симпатію Терезів. Але саме це й найбільше притягує партнерів.

Незаміжні представниці повітряної стихії обожнюють часто змінювати шанувальників. Вони насолоджуються романтичним періодом, з радістю приймають подарунки, вислуховують компліменти, однак не поспішають з інтимом.

Коли партнер намагається перевести стосунки на новий рівень, то Терези вміють швидко зникнути. Вони люблять увагу від чоловіків, однак наважаться на секс лише з тим, кого по-справжньому покохають.