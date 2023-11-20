Яким знакам зодіаку у 2024 році не щаститиме в коханні

Далеко не у всіх 2024 стане роком кохання. Так, деяким знакам зодіаку може дуже не пощастити в особистому житті.

Наступний рік може стати непростим для Близнюків, Лева та Діви. Їм загрожує розлучення, пише 24 Канал.

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Діва

Ймовірно, останнім часом вам стало важко знаходити з коханою людиною спільну мову. Та й взагалі почуття вже не такі сильні як раніше. Ви обидва роздивляєтеся по сторонах. Обговоріть усе. Можливо, настав час кожному піти окремою дорогою.

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Лев

Через свою надмірну постійну потребу в увазі ви можете занадто часто ревнувати кохану людину. Тим часом самі, як-то кажуть не без гріха. Перед тим, як зрадити, добре подумайте, чи хочете завдати болю близькій людині.

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Близнюки

Дедалі частіше у ваших стосунках виникають сварки. Або ж тривалий час не можете зустріти партнера чи партнерку. Можливо, це не найкращий період, аби починати щось серйозне. Особливо, якщо по-дорослому до цього не готові.

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