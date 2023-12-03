Чого ж чекати у 2024 Овнам, чи буде цей рік для них вдалим в особистому житті, розповідає 24 Канал.

До речі Яким буде 2024 рік для Овнів: гороскоп

Овен

Символ 2024 року – Зелений Дерев'яний Дракон. Це один з найсильніших символів у китайській культурі, який вважають щасливим знаком.

До речі, для Овна цей рік буде успішним у певних сферах життя. Представники та представниці цього знаку зодіаку зможуть розбагатіти.

На Овнів чекають нові можливості й цікаві знайомства. Ті, хто поки самотність, зможуть зустріти справжнє кохання. Тим часом в одружених можуть бути інтрижки на роботі (і не тільки).

Чоловіки заведуть коханок. Однак, перш ніж зробити це, добре подумайте про наслідки. Зрада зруйнує стосунки.

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Гороскоп для Овнів