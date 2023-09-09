Яким двом знакам зодіаку наступного тижня пощастить у коханні

Кохання – чи не найкраще почуття в житті людини. Воно окриляє і дає сили для нових звершень.

Уже наступного тижня двом знакам зодіаку пощастить у коханні. Зокрема, це будуть Стрілець і Козоріг, пише 24 Канал.

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Стрілець

Уже наступного тижня можете зустріти людину, яка щиро покохає вас усім серцем. І це буде взаємно. Дайте волю емоціям, дозвольте собі насолоджуватися життям. Не уникайте нових знайомств, втім, знайте, що свою людину ви одразу відчуєте.

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Козоріг

Людина, яку ви таємно кохаєте, може зізнатися у взаємних почуттях. Будьте рішучі. Не думайте про те, що скажуть інші, робіть, як підказує серце. А якщо поруч вже давно є кохана людина, то наступного тижня ваші стосунки лише зміцняться. До речі, попереду романтичне побачення.

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