"Забули витягнути": жінка курйозно повідомила чоловіку про вагітність й "підірвала" тікток

Ліз-Роуз Шорт – багатодітна мама зі США – не уявляє свого життя без жартів та приколів. Тож і про чергову вагітність вона сповістила з гумором.

Відео, на якому Ліз-Роуз повідомляє чоловікові Коді про третю вагітність, стало вірусним у мережі. Наразі воно вже має понад 25 мільйонів переглядів. Що ж так сподобалося людям, читайте далі.

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Спершу Ліз-Роуз вдавала, що все – як завжди. Вона збиралася готувати вечерю й навіть поклала булочку у духовку. А потім – швидко зібралася й поїхала по термінових справах. Бідолашна булочка так і залишилася припікатись.

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Коли Ліз-Роуз повернулася додому, сердитий Коді – механік підводного човна – вже чекав дружину. Побачивши її, він демонстративно відкрив духовку, показуючи пригорілу булочку.

Ліз-Роуз зрозуміла, що чоловік натяку не зрозумів. Водночас відкривати всі карти, їй ще не хотілося. Ліз-Роуз зробила ще декілька спроб натякнути чоловіку на радісну новину. Але коли він все ще не зрозумів, сказала прямо. Щасливий Коді відкинув кухонний рушничок й кинувся обіймати дружину.

Відео так сподобалося користувачам мережі, що його переглянули понад 25 мільйонів разів. У коментарях люди діляться, як розповідали своїм коханим про майбутнє поповнення у сім'ї.