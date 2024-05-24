Чому стосунки часто завершуються через 3 місяці, і справа тут не в проклятті цифри

Експерти зі стосунків зауважують, що дуже часто лав сторі завершуються через 3 місяці. У мережі жартують про прокляття цифри. Водночас правда криється в іншому.

Все більше людей скаржаться, що їхні стосунки, які починалися просто ідеально, завершилися через 3 місяці. Обговорення у мережі набирають обертів. Зрештою, експерти зі стосунків вирішили розповісти, чому так трапляється.

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Чому пари розходяться через три місяці

Три місяці (приблизно 90 днів) триває так звана "фаза медового місяця". Саме цього періоду людям достатньо, аби закохатися одне в одного й збагнути, чи готові вони залишатися поруч й надалі.

Приблизно за 3 місяці людину, з якою поєднують теплі почуття, хочеться зняти з п'єдестала ідеальності.

Існує невелике падіння, якщо хочете, яке має тенденцію відбуватися, коли ми більше не ставимо людину чи стосунки на п'єдестал і живемо з наративом, який говорить, що вони не можуть зробити нічого поганого,

– мовиться у повідомленні.

Якщо розумієте, що вам з коханою людиною – все-таки не по дорозі, стосунки варто завершити тут та зараз. Це допоможе уникнути ще більшого болю та розчарувань. Однак якщо ви вирішили таки залишатися й будувати спільне майбутнє, стосунки мають вийти на новий етап.