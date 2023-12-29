Магія дати: напередодні Нового року у Лас-Вегасі можуть встановити свій весільний рекорд

В історію Лас-Вегаса неділя, 31 грудня, може увійти як найвесільніший день. Місто збирається встановити новий щасливий рекорд. Усе через особливе поєднання цифр у даті.

День перед Новим роком – час див та здійснення бажань. Закохані вважають, що одружитися у цей день – до щасливого сімейного життя. Особливо, якщо на магію натякає навіть дата.

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Цьогоріч 31 грудня – незвичне, завдяки поєднанню цифр: 12.31.23 = 31 грудня 2023 року. Майбутні наречені вбачають у даті гарний знак й квапляться обмінятися весільними присягами у святкову мить. Очікують, що заповітне "так" скажуть тисячі пар, які приїдуть у Лас-Вегас з різних куточків планети.

Президентка Vegas Weddings – компанії, яка займається організацією весіль, – розповіла, що її команда подарує казкове свято для 120 пар. Церемонія щонайменше 5 з них – відбудеться опівночі. Про такі миті згодом пишуть казки.

Окрім того, представники ювелірних крамниць розповідають, що попит на каблучки для заручин суттєво зріс в останні тижні року. Вочевидь, чимало закоханих збираються освідчитися в наймагічнішу ніч року. Тим часом у 2024 році найсприятливішим часом для весіль буде червень – місяць Дракона у році Дракона.