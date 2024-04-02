Ви точно бачили його фото: як склалося особисте життя моделі Лакі Блю Сміта

Тривалий час фото моделі Лакі Блю Сміта були "вірусними" у мережі. Перший контракт з модельним агентством хлопець підписав ще у 12 років й відтоді його кар'єра лише йде вгору. Зокрема, у робочій "скарбничці" Лакі – співпраця з Versace, Tom Ford, Phillipp Plein, Levi's, Tommy Hilfiger.

Також Лакі знімається у фільмах, займається музикою та навіть написав книгу. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя моделі.

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Відомо, що Лакі виріс у родині мормонів й позиціює себе як релігійна людина. У нього є три сестри. Одна з них – Пайпер-Америка також займається модельним бізнесом.

Що відомо про особисте життя Лакі Блю Сміта

Лакі Блю Сміт не надто часто розповідає про своє особисте життя. Водночас й не приховує його від ЗМІ та шанувальників. У 18 років він перебував у стосунках зі Стормі Брі – американською моделлю та акторкою. У 2017 році у пари народилася донька Ґравіті Блю Сміт. А вже невдовзі Лакі та Брі розійшлися.

А згодом Лакі зустрів Нару Сміт. Вона також заробляла на життя моделінгом. Майбутні закохані познайомилися на роботі й збагнули, що більше ніколи не хочуть розлучатися. У 2020 році Лакі та Нара одружилися. Весілля було камерним, але дуже красивим.

Зараз у пари є двоє дітей: донька Рамбл Хані та син Слім Ізі. Наразі Лакі та Нара чекають на третю дитину. Варто зауважити, що Нарі – лише 22 роки. Водночас вона зауважує, що завжди мріяла стати молодою мамою.

Наразі дівчина поставила модельну кар'єру на паузу. Водночас світову популярність їй приніс кулінарний блог. Станом на квітень 2024 на нього підписані майже 5 мільйонів людей. Унікальність блогу Нари у тому, що вона готує все з нуля. Якщо дівчина хоче пригостити рідних тостами з сиром, то спершу спече хліб та приготує сир.

Іноді Лакі теж з'являється у блозі своєї дружини. Пара виглядає дуже щасливою разом. Водночас деякі користувачі мережі критикують Нару за транслювання нереалістично ідеального життя.