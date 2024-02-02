"Наймудріша людина спить зліва від мене": історія кохання Кузьми Скрябіна та Світлани Бабійчук

Андрій Кузьменко – Кузьма Скрябін – загинув 2 лютого 2015 року. Однак він продовжує жити у своїх піснях, книгах, цитатах. У своїй фантастичній історії кохання, яка показує: почуття можуть бути вічними.

Андрій та Світлана познайомилися ще у школі. Перше враження майбутньої коханої – хлопака з магнітолою у потертих джинсах. Світлана зізнається, що він відразу їй запам'ятався: відрізнявся від усіх. Картинка зустрічі була яскравою, наче кадр з фільму.

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Жодних стосунків у шкільні роки не було – історія кохання почалася згодом. Однак через роки Андрій зізнався, що коли Світлана приїжджала до Львова, він приходив на вокзал, аби побачити, як вона виходить з електрички.

З армії Андрій писав Світлані листи. Вона – відповідала.

Майбутні закохані перейшли на етап дружніх стосунків, однак продовжували жити своїм життям та своїми романами.

Завершивши навчання, Світлана мала їхати за розподілом до Казахстану. Однак дівчина заявила, що готова на все, навіть фіктивно вийти заміж, аби залишитися в Україні. Тим часом Андрій теж повернувся до Львова, щоб навчатися у медуніверситеті. Нарешті всі шляхи й зорі сходяться: Світлана та Андрій починають стосунки.



Андрій та Світлана / Фото з мережі

"Якщо ти не приїдеш одружитися, ми – розходимося"

У певний момент Світлана взяла ініціативу у свої руки. Вона поставила Андрія перед фактом: "якщо завтра о 12:00 ти не приїдеш одружитися, ми – розходимося".

Наступного дня об 11:55 Андрій вже стояв під дверима. Коли кохана відчинила, він сказав: "я – готовий". Закохані прийшли одружуватися. Однак у РАЦСі сказали, що потрібні свідки. На щастя, Андрій знайшов вихід: він визирнув у вікно і побачив свого знайомого.

Обручок не було. Розкішного свята – теж. Але Андрій та Світлана сіли у вже легендарну "Побєду" (руїну за 200 доларів) й поїхали до Берліна.

Закохані відкривали світ одне для одного. Вони весь час подорожували. Спонтанні рішення були найкращими. Особливою датою для мандрівок був День народження Світлани – 26 березня.

"Наймудріша людина у моєму житті – спить зліва від мене"

Андрій розповідав, що сім'я для нього – на першому місці. А Світлана – давно набагато більше, ніж друг та кохана.

Наймудріша людина в моєму житті спить зліва від мене. Це моя дружина,

– зізнавався він.

Андрій зауважував, що намагається ніколи не давати дружині приводів для ревнощів. Він наголошував: вони з дружиною кохають одне одного. Їм завжди цікаво разом. "Цього не розкажеш, це треба прожити", – ділився Андрій.

Бо, зрештою, "не думай про завтра – це за тисячу років, а я завжди поряд, і що таке щастя не знають мільйони, а ми його творим".