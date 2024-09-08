Подружка нареченої взяла слово: гості і сміялися і плакали, а наречений пережив шок

Подружка нареченої Джесс Розен прочитала промову, яка змусила всіх гостей сміятися і плакати водночас. Наречені були справді вражені.

Спершу весілля було максимально спокійним. Аж доки слово не взяла Джесс. З перших її реплік зал "вибухнув" сміхом.

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Що сказала Джесс

Спершу Джесс заявила, що вона – подружка нареченої, але не покоївка. Тим часом у кімнаті Ніколь – нареченої – жахливий безлад, тому з цим має хтось розібратися.

Окрім того, Джесс розповіла: приблизно Рік тому Ніколь попросила її перевірити, чи у декількох готелях можливо провести весілля.

Я дуже здивувалася й запитала, невже вона заручилася без мого відома, й почула у відповідь: "Ні, але я вийду заміж наступного року – з Раяном або без нього,

– заявила Джесс.

При цьому камера зафіксувала шоковане обличчя Раяна. На нареченому "не було обличчя".

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Джесс шокувала своєю промовою: друга частина відео

Користувачі мережі зауважили, що промова Джесс – дивує та шокує водночас. Дехто наголошує: це – найкраще, що вони чули упродовж останнього часу. Джесс пророчать велике майбутнє у стендапі.