Подружка нареченої взяла слово: гості і сміялися і плакали, а наречений пережив шок

8 вересня 2024, 21:52
Читать новость на русском
Автор: Мар'яна Бекало

Джерело:

mels.films

Подружка нареченої Джесс Розен прочитала промову, яка змусила всіх гостей сміятися і плакати водночас. Наречені були справді вражені.

Спершу весілля було максимально спокійним. Аж доки слово не взяла Джесс. З перших її реплік зал "вибухнув" сміхом.

Зверніть увагу "Забула сказати так": Ольга Харлан показала ексклюзивні кадри з заручин

Що сказала Джесс

Спершу Джесс заявила, що вона – подружка нареченої, але не покоївка. Тим часом у кімнаті Ніколь – нареченої – жахливий безлад, тому з цим має хтось розібратися.

Окрім того, Джесс розповіла: приблизно Рік тому Ніколь попросила її перевірити, чи у декількох готелях можливо провести весілля. 

Я дуже здивувалася й запитала, невже вона заручилася без мого відома, й почула у відповідь: "Ні, але я вийду заміж наступного року – з Раяном або без нього,
– заявила Джесс.

При цьому камера зафіксувала шоковане обличчя Раяна. На нареченому "не було обличчя". 

Промова подруги нареченої "підірвала зал": дивіться відео

Джесс шокувала своєю промовою: друга частина відео

@mels.films Replying to @Aundrea Part 2. “You looked at her as if she was your home” @Jessrosen #maidofhonor #weddingspeech #maidofhonorspeech #wedding ♬ Dandelions (slowed + reverb) - Ruth B. & sped up + slowed

Користувачі мережі зауважили, що промова Джесс – дивує та шокує водночас. Дехто наголошує: це – найкраще,  що вони чули упродовж останнього часу. Джесс пророчать велике майбутнє у стендапі.