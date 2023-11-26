Гості залишили автографи на сукні нареченої: креативні ідеї для весілля у 5 відео

Весілля – одна з визначних подій у житті кожної пари. І дуже хочеться, аби це запам'яталося. Тому дехто додає особливих, а інколи дуже несподіваних родзинок під час святкування.

Так, одна наречена попросила усіх гостей залишити побажання та свої підписи на своїй білосніжній сукні! Більше яскравих моментів з весіль дивіться у нашій підбірці.

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Цікаві ідеї для весілля

Якщо хтось із наречених хвилюється і турбується протягом усього вечора, аби ніщо не зіпсувало білосніжну сукню, то це точно не про цю жінку. Олена навмисно дозволила гостям зіпсувати її весільне вбрання.

Протягом вечора наречена попросила присутніх дістати фломастери та залишити побажання і свої підписи на ошатній спідниці. Вона пояснила це рішення тим, що більше не одягне цю сукню, а так залишиться велика пам'ять про вечір.

Відомою традицією під час весілля є танець молодят. Зазвичай це найромантичніший і найчуттєвіший момент. Пара обирає свою улюблену пісню і лише удвох кружляє у повільному танці. Та інколи це може бути запальна сальса під динамічні хіти Джей Ло і здивовані оплески присутніх гостей.

А ця наречена здивувала свого вже чоловіка запальним танцем разом з подружками. Героїня стала очільницею групи черлідерів. У своєму танці дівчата використали традиційні елементи і стали особистою групою підтримки для нареченого.

А ось це приклад того, як не варто робити. Весільний торт є солодким доповненням святкового вечора і певна річ пари замовляють його особисто до своїх побажань. Хтось, аби відрізнитися, любить масштабні багатоярусні торти. Та інколи це не найкраще рішення і відповідь чому – у наступному відео.

Прекрасна весільна традиція, коли наречена кидає букет у натовп своїх незаміжніх подружок. Таким чином дівчата визначають, хто наступною може вийти заміж. Та щастить усього одній. Ця наречена вирішила виправити прикру традицію і подарувала шанс кожній незаміжній подружці. Неймовірне рішення.