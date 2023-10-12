Спонтанний чи запланований: який секс кращий

Опубліковано нове дослідження, яке руйнує певні загальноприйняті стереотипи. Мовиться про те, який секс кращий: запланований чи спонтанний.

Спочатку учасників опитали щодо їхньої думки, а потім протягом 21 дня аналізували їхнє сексуальне життя і рівень задоволення ним. Результати виявилися неоднозначними. Але є те, на що варто звернути увагу.

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Який секс краще

Чому спонтанний секс вважався кращим? Тому що це вкорінені переконання, які могли сформуватися ще в молодому віці, стверджують фахівці. Вони могли з'явитися внаслідок спілкування з однолітками або на фоні прикладів з кіно та іншого.

Однак результати дослідження показали, що на задоволення від сексу не впливає факт запланований він чи ні. Значну роль відіграють неявні переконання та рівень досвіду.

У чому можуть бути плюси "сексу за планом"? Коли ми щось плануємо у своєму календарі, то потім із захватом це чекаємо. Наприклад, похід на концерт чи цікаву подорож. Подібно цьому планування сексу викликає очікуване збудження, що може стати частиною прелюдії для багатьох.

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Запланований секс економить час. Оскільки зайнятість у житті може перекреслити будь-які спонтанні розваги. Крім цього планування інтимних зустрічей допоможе уникати тривалих перерв у близькості, що не дуже добре впливає на здоров'я.

Але є й мінуси. В першу чергу мовиться про спонтанність, звісно, та інтимність. Планування сексу може підсвідомо натякати на те, що це частина певної роботи, а не насолоди.

Тому фахівці радять поговорити із партнером та визначити свою стратегію сексу, яка буде приносити задоволення обом.