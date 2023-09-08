Знайомство у 8 років, весілля та зради: найцікавіше з історії Єлизавети II та принца Філіпа

Королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Цей день став трагічним не лише для Сполученого Королівства, а й для всього світу. Після смерті чоловіка принца Філіпа вона була дуже засмученою та розбитою й не змогла довго бути без нього.

Подружжя прожило у шлюбі 73 роки. У їхній історії було чимало негараздів, але завдяки коханню пара змогла подолати все та зберегти сім'ю. До роковин з дня смерті Її Величності 24 Канал пригадав найцікавіше з історії кохання монаршого подружжя, яке назавжди увійшло в історію.

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Познайомилися, коли королеві було 8 років

Доленосна зустріч відбулася на весіллі грецької принцеси Марини, що відбувалося у Вестмінстерському абатстві в 1934 році. Тоді Єлизаветі було 8 років, а її майбутньому чоловікові – 13. Вдруге зустрілися через три роки на коронації батька Єлизавети II, однак тоді ніхто й не думав про романтичні стосунки.

Ба більше, батьки королеви ніколи не розглядали Філіпа за зятя. Однак це не стало на заваді коханню. Королева закохалася у юнака, вони тривалий час листувалися, оскільки він пішов на фронт, а згодом Єлизавета II твердо вирішила, що саме з ним хоче прожити все життя.



Принц Філіп та Єлизавета II / Фото Getty Images

Принц Філіп та Єлизавета II – родичі

Цікаво те, що принц і королева були четвероюрідними братом і сестрою. Це приклад того шлюбу, коли кохання виявилося значно сильнішим за перешкоди, які приготувала доля.

Королева пообіцяла коритися чоловікові

Після повернення Філіпа з фронту всі зрозуміли, що марно перешкоджати цим стосунками. Офіційно про заручини стало відомо у червні 1947 року. Тоді Її Величності був 21 рік, а її нареченому – 26.

Королівське весілля, за яким спостерігав весь світ, запланували на 20 листопада того ж року. Перед урочистістю Філіп перейшов в англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського, отримав британське підданство. На весіллі серед гостей з боку нареченого була лише мати.

Всіх збентежило те, що у традиційній присязі Єлизавета пообіцяла коритися чоловікові, хоча після коронації саме Філіп мав підкорятися їй.



Весілля принца Філіпа та Єлизавети II / Фото Getty Images

У подружжя народилося четверо дітей

У щасливому шлюбі, який тривав майже 74 роки, народилося четверо дітей :

принц Чарльз;

принцеса Анна;

принц Ендрю;

принц Едвард.

З усіх чотирьох дітей щасливий шлюб склався одразу лише в наймолодшого принца Едварда – він вже як 22 роки одружений з графинею Софі. А от всі інші мали по одному розлученню, але згодом знайшли свої другі половинки. Самітником лише залишився принц Ендрю, якого нещодавно звинуватили у секс-скандалі та позбавили усіх військових звань за це.



Єлизавета II та принц Філіп з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Філіп зраджував Єлизавету II

Здавалося б, що міцнішої пари, яка б витримала стільки випробувань, немає. У цих стосунках було місце й можливим зрадам, скандалам та образам. У британських ЗМІ ширились чутки, що вже через рік після весілля з королевою принц закрутив роман з акторкою Пет Кірквуд. Тоді Єлизавета II була вагітна сином Чарльзом. Також журналісти писали про таємні зв'язки Філіпа з Елен Корде, в яку той був закоханий в дитинстві, але їх розлучили, коли пішов вчитись у Дартмут. Подейкували, що Філіп міг бути батьком дітей Елен, яких вона народила в шлюбі з іншим чоловіком.

Також принцу Філіпу приписували романи з письменницею Дафною Дю Мор'є, акторкою Мерл Оберон, телеведучою Кейті Бойл та навіть з принцом Стівеном Уордом. Через кілька років після шлюбу пара нібито почала спати в окремих кімнатах, а в парламенті відбулися секретні слухання, аби запобігти скандальному розлученню. Ці факти підтвердяться або спростуються лише через 100 років згідно з британським законодавством про засекречення архівів.

У середині 1980-х років принц Філіп заявив своєму біографу Безілу Бутройду, що одружився з королевою не через почуття, а за розрахунком. Достеменно невідомо, що саме відбувалося між Єлизаветою та Філіпом, однак вони залишаються однією з найміцніших сімей в історії. Смерть коханого розбила серце Її Величності, тому вже через рік вона відправилася до нього.



Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото Getty Images