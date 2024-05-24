Ввела у моду білу весільну сукню:  як королева Вікторія знайшла кохання й втратила його

Задовго до романтичної епохи Кейт Міддлтон та Меган Маркл прихильники британської королівської сім'ї з нетерпінням стежили за love story королеви Вікторії. Тієї самої правительки, яка подарувала історії вікторіанську епоху. А нареченим з різних країн та культур – білу весільну сукню.

Королева Вікторія зійшла на престол Великої Британії у 18 років (1837 рік). Тоді вона була справжнім діамантом на світовому ринку royals-наречених. Вікторія вийшла заміж з розрахунку й несподівано зустріла кохання. Love 24 розповідає, що відомо про її сімейне життя.

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Шлюб з розрахунку виявився щасливим

Королева Вікторія розуміла, що від неї очікують заміжжя. Окрім того, вона сподівалася: шлюб позбавить її від тиску з боку родичів й дозволить самостійно ухвалювати рішення. Як не дивно, зважаючи на тогочасні правила, для Вікторії весілля мало стати початком свободи, а не навпаки.

До справи юна королева підійшла напрочуд практично. Вона розглядала різні кандидатури наречених. Аж доки вона не згадала про Альберта Саксен-Кобург-Готського – свого кузена. Тоді Вікторія зрозуміла, що готова зупинити пошук й запросила Альберта у Віндзор.

Перша зустріч Вікторії й Альберта відбулася ще до її сходження на престол. Тоді майбутня королева записала у щоденник, що Альберт – справжній красень. Особливо припали до душі його блакитні очі та гарні зуби. Зважаючи на тогочасну стоматологію, це й справді був неабиякий бонус.

Королева Вікторія запросила Альберта у Віндзор. Там між ними й спалахнули почуття. Через декілька днів Вікторія освідчилася Альберту, й він відповів їй "так". Так почалася їхня історія, яка подарувала королеві багато щастя, але й принесла чимало болю.



Вікторія й Альберт / Кадр з серіалу "Вікторія"

Весілля стало подією століття

Розкішне весілля відбулося 1840 року у Лондоні. Ще за декілька місяців до нього Велику Британію охопила весільна лихоманка. Тоді люди ще не мали технологій, які дозволяють спостерігати за королівським весіллям через екрани ґаджетів. Однак кожен хотів хоч якось долучитися до святкування. Весільні сувеніри та ласощі розліталися з прилавків зі швидкістю світла.

Вікторія одягнула білу весільну сукню й цим створила найпопулярнішу весільну традицію у світі. Королеві настільки подобалося її вбрання, що згодом вона носила його знов і знову у різних варіаціях. Образ королева доповнила діамантами.

Очевидці описують, що весілля було дивовижною феєрією світла, музики, барв. Здавалося, наче казка ожила на вулицях Лондона.



Весілля Вікторії й Альберта стало подією для Великої Британії / Getty images

Серед щастя траплялися й гострі моменти

Альберт не міг стати королем. Однак як людина діяльна та енергійна він допомагав Вікторії та займався тим, що цікавило особисто його. Зокрема, працював над реформою освіти та долучився до організації Всесвітньої виставки 1851 року. Варто зауважити, що також Альберт активно боровся з рабством.

У ті роки подружжя було щасливим. Хоча, звичайно, гострі моменти та сварки також траплялися. Зокрема, у листі, який зберігся до наших днів, можна прочитати, як Альберт дорікає Вікторії, що вона начебто знову втратила самоконтроль без потреби.

Я виконую свій обов'язок перед вами, навіть якщо це означає життя "сценами", сповненими злості, а не любов'ю та гармонією. Я ставлюся до цього з терпінням, як на випробування, яке треба пройти, але ти завдаєш мені відчайдушного болю і водночас не допомагаєш собі,

– писав Альберт дружині.

У подружжя народилося 9 дітей. Однак Вікторія не знайшла щастя у материнстві. Можливо, зараз у неї діагностували б післяпологову депресію. Водночас у той час стан жінки, навіть королеви, не надто когось цікавив.

Смерть Альберта стала найбільшою трагедією у житті Вікторії

На жаль, Альберт прожив лише 42 роки. Його життя забрав черевний тиф. Хоча тогочасні автори зауважували, що він хворів ще щонайменше за два роки до смерті. Деякі симптоми вказують на можливий рак шлунка.

Смерть коханого стала таким потрясінням для Вікторії, що близькі боялися: її серце може не витримати. Однак королева вижила, однак решту свого життя носила траур по чоловікові. Вікторія пережила Альберта на чотири десятиліття.

Варто зауважити, що історію кохання Вікторії та Альберта охоче екранізують. Зокрема, варто переглянути фільм "Молода Вікторія" з Емілі Блант у головній ролі (до речі, в епізодичній ролі там знялася принцеса Беатріс) та серіал "Вікторія" з Дженною Коулман.