Колишні наречені 7 років судяться через каблучку, подаровану на заручини

Брюс Джонсон освідчився своїй коханій Керолайн Сеттіно ще 24 серпня 2017 року. Однак за кілька тижнів планування весілля пара вирішила розірвати заручини. Усі ці роки від тоді вони ніяк не можуть поділити каблучку від Tiffany, яку Брюс подарував жінці на заручини.

Колишні наречені не можуть поділити каблучку

Брюс та Керолайн були дуже закохані 7 років тому. Чоловік освідчився своїй тодішній дівчині у гольф-клубі у Гарвічі, що в американському штаті Массачусетс. На каблучці він вирішив не економити і вразив Керолайн прикрасою за 70 тисяч доларів.

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Закохані одразу почали планувати весілля, однак їхнє щастя тривало не довго. Після заручин Брюс почав помічати "червоні прапорці" у поведінці своєї коханої. За словами чоловіка, Керолайн часто вдавалася до словесних образ, називала його "де*ілом", не оцінювала його досягнень.

У листопаді між нареченими трапилася серйозна сварка під час якої Керолайн нібито казала, що "вона красива жінка, яка може знайти собі чоловіка коли забажає". Брюс знайшов у телефоні нареченої листування з іншим чоловіком і вирішив, що у неї є роман.

Сама Керолайн в суді казала, що не зраджувала нареченого, а листування, яке він побачив, було нібито з "близьким другом".

Однак Брюс більше не міг довіряти коханій і вирішив розірвати заручини. Це стало початком довгої судової тяганини. Чоловік хотів повернути дорогу каблучку, яку подарував жінці на заручини, та вона не збиралася його віддавати.

Різні суди виносили різні рішення у цій справі, то ж зрештою колишні наречені дійшли до Верховного суду штату. Перше засідання відбудеться 6 вересня, то ж невдовзі Брюс і Керолайн нарешті почують фінальне рішення.