Якщо ви помічаєте, що стосунки перестали приносити вам задоволення, ви не відчуваєте щастя та радості, то, можливо, варто наважитися закінчити їх. Психологи визначили кілька ознак того, що стосунки приречені на розрив.

До теми 10 ознак кризи в стосунках, які ви намагаєтеся проігнорувати

Ознаки того, що у стосунків немає майбутнього

Фізичне, словесне, сексуальне або емоційне насильство

Жорстка поведінка у будь-якій формі сигналізує про те, що стосунки варто припинити. Звісно, не йдеться про поодинокі випадки злості. Однак, якщо ваш партнер чи партнерка на постійній основі не можуть контролювати свої емоції, зривають злість на вас, то у цьому союзі вже немає кохання.

Ви вже не є пріоритетом для партнера

Час одне для одного – це не клопіт чи обов'язок, це бажання, яке ми реалізуємо. Якщо кохана людина перестала проявляти ініціативу, не хоче спілкуватися з вами, то варто обговорити це і з'ясувати, в чому причина. Пам'ятайте, що пріоритети не змінюються просто так. Не поспішайте розривати стосунки, однак і не закривайте очі на те, що ви вже не є на першому місці для свого обранця чи обраниці.



Ознаки того, що у стосунках немає майбутнього / Фото Canva

Між вами панує напруга

У стосунках ви маєте бути собою і, якщо доводиться постійно спостерігати за настроєм партнера, поводитися так, щоб не засмучувати його, веселити, то це неправильно. Адже так ви забуваєте про себе, свої вподобання, бажання, а постійно приділяєте час тому, щоб розвеселити кохану людину.

У вас різний спосіб життя та цінності

Кожна людина є індивідуальною особистістю й у жодному випадку не має забувати чи відмовлятися від своїх цінностей, комфортного способу життя. У деяких парах партнери зовсім різні, але це не заважає мати чудові стосунки. А для інших партнерів розбіжності у поглядах можуть стати критичними, оскільки, якщо ви не можете дійти згоди у якомусь глобальному питанні, то це може бути ознакою того, що не підходите одне одному.

Ви разом, бо це легше, ніж бути самотнім

Пам'ятайте, що людина насамперед має бути щасливою сама. Якщо ви перебуваєте в поганих стосунках лише через те, що боїтеся залишитися наодинці, то ніколи не зможете знайти справжнє щастя. Інколи треба наважитися звільнитися від них, щоб зрозуміти, що може бути набагато краще з кимось іншим.