Кохання з першого погляду: чи може воно стати основою для довготривалих стосунків
Джерело:brides.com
Декому треба роки, аби знайти того самого партнера і закохатися. А комусь може бути достатньо однієї секунди.
Відчуття миттєвої закоханості називають "коханням з першого погляду". Але чи може воно перерости з пристрасті у довготривалі стосунки та шлюб – експерти дослідили цю тему.
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Що таке кохання з першого погляду
Кохання з першого погляду може означати миттєвий зв'язок із партнером. Виникає почуття ейфорії, хвилювання та умовного сп'яніння.
Одні описують це, як феєрверк або сильне відчуття електричного струму по тілу. Інші зазначають, що в один момент усі інші навколо не мають жодного значення і хочеться, аби це відчуття не закінчувалося.
Головне, що об'єднує усі історії – миттєвість. Достатньо однієї секунди, щоб, як може здатися на перший погляд, закохатися у партнера. У такому випадку першочергову увагу привертають одяг, зовнішній вигляд, рухи, манера говорити. Виникає відчуття, що в потенційному партнері є щось особливе.
Чи може бути таке кохання справжнім
Експерти стверджують, що можна закохатися з першого погляду, але є одне "але". Далі варто ближче познайомитися і провести деякий час разом, аби точно пересвідчитися чи це є кохання.
Кохання з першого погляду – вишукане відчуття. Але це не та любов, яка потрібна для довготривалого шлюбу,
– зазначають експерти.
Концепція справжньої любові включає в себе не лише гарний секс, який має місце бути, але це ще й приваблення та любов до розуму, характеру, цінностей партнера. Кохання з першого погляду може привести до шлюбу. Та шанси, щоб він був вдалий, досить низькі.
Шлюб передбачає певні зміни у житті обох партнерів. Ба більше – початковий рівень пристрасті важко втримати з роками. Тому наважаючись на такий крок, варто перед цим зробити наступне:
- ходіть на побачення (спільні заняття допоможуть ближче познайомити вас із партнером);
- зосередьтеся на справжньому знайомстві (виділіть час і проговоріть свої цілі, страхи та бажання);
- не переоцінюйте іскру (кохання – одна зі складових міцного шлюбу. Здорове спілкування, чесність повага до партнера є основним фундаментом).