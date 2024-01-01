Для настрою та атмосфери: 5 романтичних книг, які варто прочитати на свята

Ніщо так не створює настрій на новорічні свята як хороша книга у руках. Коли снігом за вікном навіть не пахне, про нього можна прочитати у різдвяній історії, чи не так? А якщо вона ще й про кохання, то це взагалі – те, що треба!

Якщо на ці свята ваш настрій вкрав Ґрінч, то не біда! Ми підготували підбірку з 5 цікавих та романтичних книг, які точно його повернуть.

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"Різдвяне бажання", Кортні Коул

Ноель та Джона разом з другого курсу коледжу. У них успішні кар'єри, однак різні бажання, які провокують суперечки. Одного вечора вони зустрічають літнього чоловіка, який пропонує їм загадати бажання. Вже вранці подружжя прокидається у різних ліжках і не знає про існування один одного. Ця історія сповнена теплом, ароматом запашної кави та різдвяним настроєм, а цікаві сюжетні повороти точно не дадуть вам занудьгувати.

"Усе, що я хочу на Різдво", Венді Лоджіа

Бейлі Бріґґс – справжня фанатка Різдва, яка і вас затягне у святкову атмосферу. Дівчина рахує дні до особливого свята, пече імбирне печиво, слухає тематичну музику. Словом, робить все, чим і мають займатися всі порядні люди перед святами. Бейлі мріє поцілуватися з хлопцем під омелою, однак хитра доля підкидає дівчині одразу двох кандидатів. То кого ж обере Бейлі?

"Твій милий Скрудж", Меган Квінн

Нола – ненавидить свята. Після розриву з бойфрендом вона повернулася у батьківський дім і всіляко намагається уникати всього, що нагадує їй про Різдво. Від гірлянд та колядок дівчину нудить. Найбільше Нола боїться зустрітися з Калебом, який колись розбив їй серце. Однак раптово вона отримує лист від таємничого "Скруджа", який також ненавидить Різдво. Між ними зав'язується цікаве листування. Хіба можна закохатися у того, кого ти навіть не знаєш?

"Обмін на Різдво", Меґґі Нокс

За 12 днів до Різдва сестри-близнючки, які живуть у різних містах і мають абсолютно різні характери, обмінюються життями. Ці 12 днів настільки насичені, що перевертають життя жінок з ніг на голову. Ця книга – про різдвяне диво, запашну випічку та сімейні зв'язки. Вона точно допоможе вам зігрітися у холодні зимові вечори.

"Поцілунок у Нью-Йорку", Кетрін Райдер

Шарлота та Ентоні застрягають в аеропорту Нью-Йорку напередодні Різдва. Вони – незнайомці, але обоє переживають розрив стосунків. Щоб відвернути увагу від сумних думок, вони повертаються у місто і знаходять розраду у товаристві один одного. Ця історія легка, романтична та атмосферна.

Усі ці книги мають дещо спільне, що точно зігріє вам душу, – різдвяний настрій.