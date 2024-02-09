У Китайську новорічну ніч ці 3 знаки матимуть дуже серйозну розмову з партнером
10 лютого – Китайський Новий рік. Цікаво, що в цю ніч три знаки матимуть серйозну розмову. Стосунки перейдуть на інший рівень, або ж раптово закінчаться.
Мавпа, Свиня та Щур. Народжені під цими знаками люди будуть мати серйозну та дуже відверту розмову, пише 24 Канал.
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Мавпа
У Китайську новорічну ніч Мавпи можуть нарешті дізнатися правду про кохану людину. Не обійдеться без серйозної розмови та врешті-решт розриву.
Гороскоп для Мавпи / Колаж 24 Каналу
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Свиня
Народжені в рік Свині цієї ночі можуть наладити стосунки з особливою людиною. Усе буде легко та невимушено. Цікаво, в глибині душі двоє могли про це давно думати.
Гороскоп для Свині / Колаж 24 Каналу
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Щур
У новорічну ніч Щури дізнаються багато цікаво про партнера. Втім, це їх зовсім не відштовхне, а навіть навпаки зміцнить почуття та стосунки.
Гороскоп для Щура / Колаж 24 Каналу