3 знаки китайського гороскопу, яким пощастить у коханні 12 лютого: чи є серед них ви

Уже в понеділок, 13 лютого, кільком знакам східного гороскопу неймовірно пощастить у коханні. Хтось зустріне його, інші – наладять стосунки з партнером.

Так, успіх в особистому житті чекає на народжених в рік Змії, Коня та Дракона. У цей день вони справді будуть щасливими, пише 24 Канал.

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Змія

Перший день нового тижня буде дуже успішним. Народжених у рік Змії чекає романтичне знайомство, або ж зміцнення стосунків з партнером. Не соромтеся проявляти свої почуття та емоції.

Гороскоп для Змії / колаж 24 Каналу

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Кінь

Для Коня 12 лютого може стати дуже вдалим днем. Так, понеділок буде сповнений любові, ніжності та романтики. Усе закрутиться так швидко, втім, буде так, як давно мріяли.

Гороскоп для Коня / Колаж 24 Канал

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Дракон

Народжені в рік Дракона відчують неймовірне щастя. Попереду затишні моменти з дорогою серцю людиною. Вас огорнуть теплом та турботою.

Гороскоп для Дракона