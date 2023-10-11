Провели все життя лише вдвох: романтична історія пари, яка побудувала плавучий острів

Коли ви закохані по самі вуха, хочеться втекти від усіх і проводити час лише зі своїм партнером. Кетрін Кінг та Вейн Адамс з Канади прожили так все життя – далеко від суспільства і ближче до природи. Вони вдвох побудували для себе плавучий острів.

Спільна мрія, яку здійснило подружжя

Подружжя вперше зустрілося у влітку 1897 року. Саме тоді закохані зрозуміли, що хочуть жити лише вдвох і подалі від усього світу.

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Кінг на той час була цілителькою, художницею і танцівницею, вона працювала масажисткою в Торонто, водночас Адамс був художником-скульптором у Вікторії. Першу свою зустріч з коханим жінка називає "космічною". Вони одразу зрозуміли, що закохалися та почали шукати спільне житло.

Ми говорили про те, що в нас є спільна мрія – жити на природі. Ми були унікальними дітьми – обидва маленькі, обидва худі, з нас багато глузували та знущалися. Тому ми зрозуміли, що природа лікує. Це нас об'єднувало,

— розповіла 64-річна Кінг.

Своє особливе місце пара знайшла у невеликій затоці біля узбережжя Тофіно, що у Британській Колумбії. Ця затока була відома як Бухта Свободи. Вона одразу видалася подружжю "магічною", то ж, аби ніхто не заважав їхньому щастю, закохані вирішили побудувати будинок недалеко від берега.

Як тільки пара ухвалила важливе рішення, сталося дещо неочікуване – шторм приніс на берег викинуті дошки. Закохані сприйняли це як знак всесвіту – їхній задум правильний.



Закохана пара разом побудувала будинок / Фото Insider

Будівництво плавучого будинку пара завершила на початку 1992 року. Спочатку будинок був плавучою конструкцією з пінополістиролу, пов'язаною мотузкою у вигляді павутиння. Подружжя на цьому не зупинилося і почало додавати нові будівлі до загальної конструкції.

Адамс просив у місцевих жителів непотрібні їм матеріали, а потім дивився на цю купу й думав, що з неї можна зробити. Поступово на острові з'явилися кілька теплиць, велика кухня, курник, а також система очищення води. Кінг обожнювала займатися танцями, то ж вони з чоловіком побудували для неї танцювальний майданчик.



Кінг займається танцями у своєму будинку / Фото Insider

Труднощі життя на острові

У житті подружжя траплялися й складні моменти.

У нас бувають зимові шторми, які призводять до руйнувань. Урагани щороку руйнували окремі частини наших будинків, і нам доводилося їх відновлювати,

– розповіла жінка.

Конструкції будинку, які були побудовані з дерева, доводилося з роками змінювати, адже вони просто згнили. Дерев'яний танцмайданчик Кінг переробляла 4 рази.

У пари було приміщення, в якому вони виготовляли свічки. Однак у 2011 році воно згоріло після того, як Адамс забув вимкнути дерев'яну піч. Згодом на цьому місці чоловік зробив галерею.



Подружжю доводилося часто переробляти будинок / Фото Insider

Проте найважчим роком для Кінг виявився 2023 рік – у березні її коханий помер через рак прямої кишки. Також з життя пішла матір жінки. Кінг розповіла, що чоловік до останнього залишався активним. Він працював над різьбленням, яке так і не встиг завершити, то ж тепер цією справою займеться його дружина.

Життя на острові без коханого виявилося складним. Уся робота, яку раніше робив Адамс, лежить на плечах Кінг. Вона самостійно запускає генератори, заправляє та замінює пропанові системи, пливе човном у сусіднє місто тощо.

Попри все жінка не планує покидати будинок, який 31 рік тому облаштувала зі своїм коханим.



Після смерті чоловіка жінка залишилася на острові / Фото Insider