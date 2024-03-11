Не розмовляти з дівчатами: наречена опублікувала "чорний список" для коханого й отримала хейт

Ізабеллі Блаунт з Великої Британії освідчився її коханий Макс. Дівчина сказала "так" й почала готуватися до весілля. Для нареченого вона склала "чорний список", який став вірусним у мережі.

Весілля заплановане на 2026 рік. Весільними обітницями Ізабелла та Макс обміняються у Лас-Вегасі. Однак дівчина вже склала "чорний список" для парубоцької вечірки коханого. Публікуючи його у мережі, Ізабелла, вочевидь, не сподівалася отримати такі реакції.

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Одні люди підтримали Ізабеллу. Водночас інші порадили їй взагалі не виходити заміж, якщо рівень довіри до партнера сягає нуля. Є й ті, хто наголосив: якби такий список опублікував її хлопець, його вже звинуватили б в емоційному насиллі.

Що "заборонила" Ізабелла

У "чорному списку" Ізабелли було чимало пунктів. Зокрема:

не спілкуватися з дівчатами;

не запрошувати стриптизерок;

регулярно знімати фото та відео з парубоцької вечірки;

постійно писати їй смс;

привезти якийсь подарунок.

Зрештою, Ізабелла не витримала коментарів й зізналася, що цей "чорний список" – жарт. Насправді вона хоче, аби Макс класно повеселився. Єдине, що залишається у силі: прохання, аби обійшлося без стриптизу.

Ми з нареченим просто сміємося над коментарями. Він повністю зі всім погоджується та поважає встановлені межі, саме тому нам з ним добре разом,

– наголосила Ізабелла.

Окрім того, дівчина зауважила, що не очікувала такої бурхливої реакції на свій тікток.