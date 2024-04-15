71 рік у шлюбі: довгожителі з Хмельниччини Іван та Ніна розповіли свою історію кохання

Іван та Ніна Чайка зі Старокостянтинова на Хмельниччині точно знають: кохання живе не три роки, а 70+. Закохані разом вже майже 3/4 століття. Зараз у них одна мрія на двох: перемога.

Іванові – 102 роки, а його дружині Ніні – 90. Закохані одружилися ще у 1953 році й відтоді не розлучалися.

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Історія кохання Івана та Ніни

Ніна зауважує, що познайомилися вони випадково. А Іван усміхається й каже: "випадковостей не буває". Перша зустріч відбулася на вечорницях у рідному Старокостянтинові.

Постояли, побалакали, кажу: "Щасливо вам, я піду". А попереду хлопці, дівчата з моєї вулиці, пішли, поспівали. Я кажу: "Я піду", а Ваня каже: "Ні, ми тебе проведемо до хати". Провів мене. І як провів, так аж сюди завів, і все,

– пригадує Ніна.

Іван відразу збагнув, що перед ним – майбутнє дружина. Чоловік зауважує: це справді було кохання. Закохані навіть майже не сварилися.

Подружжя працювало разом: на місцевому цукровому заводі. Разом і відпочивали, і облаштовували побут. Ніна зізнається, що завжди трішки верховодила. Водночас всі питання подружжя вирішувало разом.

В Івана та Ніни – двоє дітей, четверо внуків та шестеро правнуків. Зараз закохані мріють, аби війна закінчилася, і люди перестали бідувати.