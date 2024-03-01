Дівчина сходила на побачення-мрії з Tinder, а тоді отримала найдивніше у житті повідомлення

Кендра Роксберрі розповіла у мережі про найдивніше у своєму житті побачення. Спершу воно здавалося мрією, яка здійснилася, а тоді почалася дивина.

З юнаком на ім'я Джош Кендра познайомилася у Tinder. Спершу все було просто чудово. Молоді люди насолоджувалися спілкуванням, а тоді вирішили сходити на побачення.

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Джош запропонував, щоб Кендра сама вибрала заклад. Вибір дівчини припав на заклад з морепродуктами. Вечеря минула у теплій та романтичній атмосфері. Джош справив на Кендру дуже гарне враження. Він здавався милим, розумним, креативним. Кендра була впевнена, що попереду у них ще багато побачень.

Однак минуло декілька днів й Джош намагався змусити Кендру заплатити його рахунок за електроенергію – 297 фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів – 48,26 гривні). Як "аргумент" хлопець наголошував, що він заплатив за вечерю у ресторані.

Кендра зауважила, що вона завжди готова прийти людям на допомогу. Однак те, у якій формі Джош почав вимагати гроші, обурило дівчину. Вона не очікувала, що приємний та дружній хлопець проявить таку токсичність. Кендра відмовилася платити. Вона поділилася своєю історією у мережі. Люди підтримали Кендру у коментарях.