Ромкоми відпочивають: як дівчина знайшла справжнє кохання всього за 5 доларів

Шошана Хіртер – єврейка – й Рахул Бога – родом з Індії – познайомилися у Tinder. Дівчина випадково скіпнула ліворуч, а тоді зробила все, щоб повернутися до сторінки хлопця, який запав їй у серце з першого погляду.

Ціна питання була 5 доларів. Дівчина заплатила за оновлення свого профілю, й знову побачила профіль Бога. Хіртер зізнається: це – найкраще інвестовані 5 євро у її житті.

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У той час Хіртер жила у Салемі (США). У переписці вона дізналася, що Богда ще у 2019 році залишив рідну Індію й переїхав по роботі до Бостона.

Віртуальна зустріч минула настільки добре, що майбутні закохані вирішили зустрітися наживо. Все складалося просто фантастично. Вже після першої розмови тет-а-тет Хіртер та Бога почали розуміти: те, що між ними – серйозно та надовго. Через тиждень Бога познайомив вже кохану зі своїми друзями. А згодом – з сестрою.

Однак найважчим етапом у цих стосунках було знайомство з родичами. Хітер та Бога зростали у різних культурах. Батьки хлопця вже шукали йому наречену в Індії. А тут він раптом заявляє, що закохався в американку.

Дівчина написала рідним коханого лист на 12 сторінок

Готуючись до знайомства з майбутніми родичами, Хітер написала їм лист на 12 сторінок. У ньому дівчина описала своє життя, роботу та історію своєї родини. Коли мама Бога отримала цей лист, вона не змогла стримати сліз щастя.

Існує багато відмінностей у наших культурах, – каже Бога, – але глибинні настрої навколо сильних сімейних цінностей залишаються незмінними.

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