Прикордонник освідчився коханій у прифронтовому місті: щемливе відео
Джерело:ДПСУ
Прикордонник Олексій щемливо освідчився коханій Інні у прифронтовому місті. Для коханої хлопець підготував зворушливий сюрприз.
Зворушливі кадри опублікували у мережі. Інна приїхала до коханого у прифронтове місто. Вона й не здогадувалася, що там відбудеться доленосний момент.
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Олексій вирішив освідчитися коханій під час цієї зустрічі. Щемливий момент зняли на відео. Інна відповіла "так". Дівчина дуже розчулилася й зізналася, що у неї тремтять руки.
Щемливе освідчення прикордонника Олексія коханій Інні: дивіться відео
Що відомо про історію кохання Олексія та Інни
Олексій – аеророзвідник у прикордонній бригаді "Помста". З Інною вони познайомилися вже під час повномасштабної війни Росії з Україною. Молодята зізналися, що війна лише зміцнила їхні стосунки та додала рішучості. Українці вітають закоханих і бажають їм щастя під мирним після перемоги небом.
Раніше людей зворушила новина про те, як рятувальник Андрій Любименко освідчився коханій Тетяні під час тактичних навчань у Запоріжжі. Вона працює у дитсадку, де відбувалися навчання. Пара перебувала у стосунках 5 років. Андрій розповів, що ідея такого освідчення виникла спонтанно, на щастя, колеги допомогли все реалізувати.