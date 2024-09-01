Їх поєднав український шоубіз: історії кохання найпопулярніших зіркових пар

Ніщо так не об'єднує людей, як схожий ритм та стиль життя. Саме тому в українському шоубізі є багато пар, де обоє партнерів – знаменитості. Вони якнайкраще розуміють труднощі, з якими зіштовхуються медійні люди, а тому завжди можуть підтримати один одного.

Love 24 розповідає історії кохання 6 відомих українських пар, де обоє з подружжя – справжні зірки, яких знає кожен.

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Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Цю знамениту парочку звела спільна робота – Катерина Осадча і Юрій Горбунов були ведучими на шоу "Голос. Діти". Хоч зірки познайомилися ще у 2006 році, та іскра кохання між ними спалахнула вже на проєкті.

Усе почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися знімання "Голосу. Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок,

– розповідав Юрій в ефірі "Сніданок з 1+1".

Пара ретельно приховувала свої стосунки й зізналася у них аж після народження спільного сина. У 2017 році Горбунов і Осадча таємно одружилися. До речі, весілля їм організували друзі, бо самі молодята планували просто розписатися.

Зараз подружжя виховує двох синів – 7-річного Івана та 3-річного Данила. Вони щасливо живуть у власному будинку біля Києва.



Катерина Осадча і Юрій Горбунов з дітьми / Фото з інстаграму Горбунова

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик

Актори Наталка Денисенко і Андрій Федінчик також познайомилися на роботі – на зйомках серіалу "Клан ювелірів" у 2015 році. Коли Наталка вперше побачила Андрія, то подумала, що саме з таким чоловіком вона б хотіла побудувати сім'ю. Федінчик, який на той час був одружений, також закохався у колегу й вирішив у всьому зізнатися дружині та розлучитися.

У 2017 році актори одружилися на Мальдівах. Денисенко і Федінчик були настільки закохані, що одного святкування їм було мало. Повернувшись додому з екзотичних островів, вони пішли в РАЦС і відсвяткували з рідними, а згодом святкували і втретє – на весільному фестивалі.

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Зараз закохані виховують сина Андрія, щоправда, їхньому щастю завадила війна. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Федінчик вирішив долучитися до війська. Зараз подружжя бачиться рідко, але Наталка захоплюється своїм чоловіком і з нетерпінням чекає на кожну зустріч з ним.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Це подружжя називають одним з найміцніших в українському шоубізі. Сумська та Борисюк познайомилися ще коли Ольга була на третьому курсі і прийшла на вечірку до Борисюка і його дружини. Жінку ще тоді вразило ніжне та елегантне ставлення Борисюка до дружини, та вона й подумати не могла, що сама колись вийде за нього заміж.

Ольгу та Віталія звела спільна робота у виставі "Кандід". Сумська, яка на той час була одружена з Євгеном Паперним, до нестями закохалася у колегу. Зрештою у 1996 році Сумська і Борисюк одружилися. У їхньому житті було багато труднощів – втрата дитини під час вагітності, зрада Віталія, багато сварок через дрібниці – та попри все подружжя залишається разом. У 2021 році актори навіть знову зіграли весілля. Також у них є спільна 22-річна донька – Ганна.



Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Сумської

Потап і Настя Каменських

Хімія між учасниками гурту "Потап і Настя" спалахнула не одразу. Співакам тривалий час приписували роман, однак Олексій Потапенко був одружений з продюсеркою Іриною Горовою, то ж усе заперечував. У 2019 році Потап і Настя шокували усіх, коли опублікували у мережі фото з весілля. Шанувальники були в захваті від романтичної атмосфери свята і шаленіли від радості, що виконавці нарешті разом.

Зараз Потап і Каменських не часто з'являються разом на публіці. Виконавець зіштовхнувся з хейтом через виїзд за кордон після повномасштабного вторгнення в Україну. Схоже, що подружжя вирішило менше розповідати про особисте життя.

Тарас та Олена Тополя

Це співоче подружжя одружене вже 11 років. Заради соліста гурту "Антитіла" співачка Alyosha покинула свого продюсера Вадима Лисицю, з яким мала бурхливий роман. Спершу вона приховувала стосунки з Тарасом Тополею, однак після того, як співачка завагітніла, закохані вирішили в усьому зізнатися. Зараз Тарас та Олена – багатодітні батьки, адже виховують двох синів та доньку.

Після повномасштабного вторгнення жінка з дітьми виїхала у США, а чоловік долучився до Збройних Сил України. Однак Олена не змогла без коханого, то ж згодом повернулася на Батьківщину.



Тарас і Олена Тополя / Фото з інстаграму співачки

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Співаки познайомилися на зйомках проєкту "Голос країни" у 2011 році. Спершу вони просто дружили, адже Мірзоян був одружений та виховував з дружиною двох синів, та згодом дружба переросла у кохання. Заради Матвієнко співак покинув свою сім'ю та вдруге одружився.

Артисти одружилися у 2017 році, вже після того, як Тоня народила коханому донечку. Жінка не соромиться того, що покохала одруженого чоловіка, адже почуття виявилися сильнішими за все. Цікаво, що зіркове подружжя весілля святкувало двічі – в Таїланді та Дніпрі. Нещодавно пара відзначала 7-му різницю весілля.

Усі ці пари мають дещо спільне – їх поєднав український шоубіз. Як бачимо, ні щільні графіки, ні часті концерти не стали на заваді справжньому коханню.