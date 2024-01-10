Одне ціле на сцені і в житті: історія кохання Віталія та Світлани Білоножків

9 січня стало відомо про смерть народного артиста України Віталій Білоножка. Виконавець був одружений зі співачкою Світланою Білоножко майже 50 років. Про історію кохання творчого подружжя – далі.

Віталій та Світлана усе життя разом не лише вдома, а й на сцені. Чи був у них секрет щасливого шлюбу і як вони поєднували роботу й особисте життя – у матеріалі 24 Каналу.

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Поцілувалися на першій зустрічі

Майбутнє подружжя познайомилося завдяки актору Івану Гаврилюку. Саме він повів Віталія, з яким разом служив в армії, у київський театр, щоб глянути на неймовірну солістку оперети. Як ви вже могли здогадатися, цією красунею була Світлана. Віталію з першого погляду сподобалася співачка, а от Світлана в інтерв'ю "ЖВЛ" розповіла, що сприйняла його просто як "хлопчиська".

У той час Світлана була закохана у свою роботу, то ж її більше цікавила кар'єра, а не кавалери. Однак це не завадило Віталію поцілувати співачку у вечір першого ж знайомства. Чоловік жартував, що коли запитав у жінки, чи хоче вона ще, та відповіла: "Хочу!".

До одруження пару підштовхнув батько співака

Після того Віталій почав активно залицятися до Світлани і жорстко відганяти усіх інших кавалерів. Молода пара зустрічалася близько 2 років, але з весіллям не поспішала. То ж ситуацію у свої руки вирішив взяти батько Віталія, якому Світлана одразу сподобалася. Батько співака був головою сільради у селі Попова Слобода на Сумщині.

Якось хлопець та дівчина прокидаються в батьківському домі, а там їх вже чекає секретар сільради: "Василь Мусійович сказав, щоб я вас розписав, тому швидше вмивайтеся, одягайтеся, бо в 9 годині я уже маю бути в конторі".

Світлана була шокована, адже вона уявляла собі це по-іншому і хотіла весілля. Майбутній свекор запевнив невістку, що весілля буде. То ж співаки розписалися, а ввечері відгуляли скромне весілля.



Молодята на весіллі / Фото з фейсбуку Віталія Білоножка

До речі, потім молодята поїхали до батьків Світлани і ще там відсвяткували.

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Життєві труднощі

У житті Віталія та Світлани було всяке, але разом подружжя долало усі перешкоди. У якийсь період їм доводилося орендувати кімнату у двірника. Той був такий озлоблений та жорстокий, що Віталій навіть боявся залишати дружину саму вдома. Коли Світлана завагітніла, співаку вдалося "вибити" однокімнатну квартиру для своєї сім'ї.



Білоножки з першим сином Григорієм / Фото "ДніпроКультура"

Заради сім'ї Світлані та Віталію неодноразово доводилося відмовлятися від хороших пропозицій роботи.

Я поставив ультиматум їй, а потім поставив ультиматум собі. Коли були гастролі по діаспорі в Америці, Канаді, там залишали… Я вибрав родину. Вибрав сім'ю і своїх дітей,

– розповідав Віталій.

Щоб бути завжди разом, у 1990-х роках подружжя почало разом давати концерти та гастролювати. Завдяки сильному коханню й небажанню розлучатися на роботі, співаки заснували родинний фестиваль "Мелодія двох сердець", який миттєво став дуже популярним.

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Світлана ніколи не задумувалася про розлучення з коханим, а от Віталій зізнався, що одного разу у нього така думка виникла через норовливий характер дружини. Своїми думками співак поділився з матір'ю й отримав серйозного прочухана. То ж більше чоловік про таке не думав і не говорив.



У житті співочого подружжя траплялися труднощі / Фото з фейсбуку Світлани

Велика родина і багато щастя

Віталій часто говорив у інтерв'ю, що у нього в житті є все – кохана дружина, двоє синів, невістка, онуки та улюблена робота. Чоловік вважав себе дуже щасливим у шлюбі з людиною, яка його розуміє.

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Я живу за принципом – люби те, що ти маєш, якщо не зміг досягти більшого. Я щасливий від того, що мало знайдеться таких людей, які, коли я проходитиму, захочуть плюнути мені в спину,

– говорив Білоножко.

Про Світлану та Віталія говорили, що вони нерозлучна пара. І це дійсно правда. Світлана зізналася, що коли вони їдуть кожен у своїх справах, або ж вона виступає сама – їй завжди не вистачає чоловіка. Жінка одразу починає сумувати за коханим.

"Ми так довго разом живемо, що ми ніби один погляд та один подих", – говорила Світлана.



Родина Білоножків / Фото з фейсбуку Віталія

Увечері 9 січня Світлана написала на своїй сторінці у фейсбуці трагічну новину: "Помер мій Віталік". З'ясувалося, що 70-річний співак лежав у лікарні, де й зупинилося його серце. На жаль, 66-річна Світлана залишилася без найважливішої людини у своєму житті – коханого чоловіка та незмінного партнера на сцені.

Їхнє кохання – надихає і змушує захоплюватися. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Білоножко через їхню важку втрату.