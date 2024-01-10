Єдина, кохана та ніколи не колишня: історія Сергія Параджанова та Світлани Щербатюк

Від дня народження Сергія Параджанова 9 січня минуло сто років. Геній подарував світовому кінематографу такі шедеври як-от "Тіні забутих предків" та "Колір гранату". За своє життя Параджанов пережив так багато. Є в його історії й розділ про кохання.

Одна жінка, одна муза, одне кохання. Усе це – про Світлану Щербатюк. Красуню з ніжною усмішкою та сталевим характером.

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Доленосна зустріч у Києві

Майбутні закохані зустрілися у Києві. Тоді Світлані заледве виповнилося 16 років. Дівчина з сім'ї дипломата щойно повернулася до Києва й готувалася опановувати професію філологині. Сергій охоче розповідав легенду, що вперше побачив Світлану в Опері. За словами режисера, краса дівчини уразила його, мов блискавка, й він зомлів. Згодом Світлану запитували, чи правда це. Однак жінка лише лукаво усміхнулася й зауважила, що це має залишитися у таємниці.

Рідні були не в захваті від цієї історії кохання, однак Світлана вирішила боротися за своє щастя. Коли Сергій їй освідчився, дівчина сказала "так".



Параджанов та Щербатюк / Фото з мережі

Вінчання як витвір мистецтва

Сергій вважав, що мистецтво має бути не лише на екрані, але й – у житті. Тому до вінчання зі Світланою він ретельно готувався. Продумав кожну деталь, аби створити прекрасне дійство.

Шлюб тривав лише декілька років

У подружжя народився син Сурен. Здавалося, що попереду – роки безхмарного щастя. Водночас вже у 1961 році шлюб розпався. Коли Світлану запитали про причину розлучення, вона відповіла: "тому що неможливо було витримати".

24 години на добу яскравий, насичений персонажами театр у нас вдома, двері, що ніколи не замикалися,

– пригадувала Світлана.

Після розлучення Світлана не стала "колишньою"

Після розлучення дороги Світлани та Сергія не розійшлися. Вони виховували сина та залишалися одне для одного близькими людьми. Кінознавиця Оксана Мусієнко зауважує, що Світлана так і не стала "колишньою" Параджанова.

Коли радянський режим ув'язнив режисера, Світлана продовжила підтримувати Сергія. За словами Мусієнко, невідомо чи вижив би Параджанов без підтримки коханої жінки. Світлані було що втрачати, однак вона від усього відмовилася, аби залишатися поруч з Сергієм.

"Вона втратила роботу в університеті, де викладала російську для іноземців, стала "невиїзною". Але вона не припинила листування з ув'язненим, не перестала передавати до зони посилки і, головне, битися в усі двері, щоб хоч якось полегшити долю Сергія", – розповіла кінознавиця.

Сергій помер у 1990 році. Світлана пережила його на 30 років. До останніх днів вона берегла пам'ять про коханого.