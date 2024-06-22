Секс-терапевти зауважують, що людству не вистачає комплексного статевого виховання. В ідеальні воно мало бути б чудово адаптоване для різних вікових груп. Так люди літнього віку змогли б дізнатися, до яких змін доведеться адаптуватися.

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Дослідження показують, що більшість старших людей досі зацікавлені у сексі. А займаються ним 4 з 10 представників вікової категорії від 65 до 80 років.

Що варто знати про секс після 60

Френк, якому вже виповнилося 76 років, зауважує: найбільша помилка – думати, що з віком люди перестають хотіти сексу. Навіть через пів століття після весілля пристрасть між Френком та його дружиною не згасла. І, на щастя, наука вже знає, як допомогти подолати фізичний дискомфорт, який з'являється з віком.

Сексолог Джесс О'Райлі наголосила: її клієнти наголошують, що після 60 частота сексу знижується, однак якість – підвищується.

Девід, якому вже виповнилося 70, зізнався: з кожним прожитим роком сексуальна креативність лише зростає, вже не залишається жодних табу.

Тим часом 71-річний Норман додав: головне – не завищувати очікування й не намагатися перетворити своє життя у секс-марафон. Вони з дружиною кохаються щоп'ятниці та задоволені цим.