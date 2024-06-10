Науковці встановили секретний інгредієнт, який робить стосунки щасливими
Джерело:Times of India
Нове дослідження науковців показало, що є один чинник, який робить будь-які стосунки успішними. Він полягає у тому, наскільки добре вас знає партнер.
Таємниця щасливих стосунків розкрита
У дослідженні, опублікованому у Journal of Experimental Social Psychology, соціологи встановили, як міжособистісні знання впливають на стосунки.
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З'ясувалося, що секретним інгредієнтом щасливих стосунків є відчуття того, що партнер добре тебе знає. Люди почуваються більш задоволеними у стосунках, коли знають, що кохана людина розуміє їх і знає всі уподобання, цілі і тд.
Щоб покращити свої стосунки, ви можете більше спілкуватися на глибокі теми – про плани на майбутнє, страхи, прагнення. Так ви будете знати про кохану людину все, а вона поруч з вами почуватиметься комфортно, безпечно і з усвідомленням того, що її розуміють та цінують.Цікаво! Це правило працює не лише у романтичних стосунках, а й ділових чи дружніх. Щира зацікавленість іншою людиною завжди допоможе вам побудувати кращі стосунки.
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Чому ви не можете знайти кохання
Раніше ми писали про 7 помилок, які роблять люди, які ніяк не можуть знайти справжнє кохання:
- ви вірите у кохання з першого погляду;
- ви не знаєте, якого хочете партнера;
- ви не готові вклади у стосунки;
- у вас завищені вимоги;
- ви вважаєте, що закоханість має бути завжди;
- ви не йдете на компроміси або навпаки щоразу поступаєтеся;
- ви не даєте людині шансу після першого побачення.