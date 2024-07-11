Безмежне щастя та помста, яка увійшла в істрію: як Ольга зустріла й втратила кохання життя

Княгиня Ольга – одна з найвідоміших жінок в історії. Навіть через понад тисячу років потому українці шанують свою славетну пращурку й згадують її життя. Було в ньому й велике кохання.

Ольга та князь Ігор – найвідоміша пара в історії України першого тисячоліття. Якби у той час вже видавали світську хроніку, їхнє подружжя постійно було б на перших шпальтах. Однак ця історія кохання сталася так давно, що наразі ми можемо зібрати лише крихти інформації про те, як все відбулося. Love 24 робить це в день пам'яті княгині Ольги, 11 липня.

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Як відбулося доленосне знайомство

Припускають, що перша зустріч відбулася на річці. Ігор перебував на полюванні, однак сам отримав стрілу – прямісінько в серце, коли побачив красуню Ольгу. Спершу князь хотів просто весело провести час з незнайомкою. Однак вона сказала "ні".

Історія каже, що вже невдовзі князь Олег попросив руки Ольги для Ігоря. Відповідь була ствердною. У ту епоху правителі дуже рідко одружувалися з коханими. Однак, схоже, Ігорю пощастило. Попри доволі буремні часи навколо, Ольга та Ігор насолоджувалися часом, проведеним разом. Історики вважають, що їхній шлюб був щасливим.

Спершу Ігоря дратувало, що Ольга цікавиться державними справами й навіть намагається втрутитися у них. Однак згодом він оцінив розум дружини та почав зі спокійною душею залишати Ольгу управляти під час його від'їздів.

У подружжя народився син Святослав. Здавалося, що попереду – безхмарні роки сімейного життя. Проте все завершилося трагедією.



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Помста Ольги увійшла в історію

Роком смерті князя Ігоря вважають 944. Тоді він знову поїхав збирати данину з деревлян. Існує дві версії: перша – казна спорожніла, й це був так званий "антикризовий" план Ігоря; друга – князь зробив це з бажання отримати ще більше скарбів.

Однак все завершилося геть зле. Дружину Ігоря вбили, а його самого прив'язали до двох дерев та розірвали. За тогочасними законами, Ольга мала померти разом з чоловіком. Проте вона вирішила змінити хід історії.

На той час Святослав був ще надто юним, аби правити. Тому Ольга стає регенткою й назавжди вписує своє ім'я в історію наймудріших правителів на цих теренах. Свою епоху Ольга почала з помсти.

Відповідно до переказів, Мал – очільник деревлян, який і вбив Ігоря, – вирішив посвататися до Ольги. Одну з весільних делегацій вона живцем спалила у лазні. Зауважують, що інші – чекала не краща доля. Далі Ольга зруйнувала Коростень – деревлянське місто й захопила дітей Мала.