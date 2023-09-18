Ілон Маск показав інтимне фото Ембер Герд, як вона вдягалася для рольових ігор

Гендиректор SpaceX Ілон Маск злив у мережу архівне фото колишньої дружини Ембер Герд. На ньому акторка косплеїла улюбленого персонажа мільярдера – Ангела з комп'ютерної гри Overwatch – перед інтимом.

Відомо, що колишні закохані обожнювали рольові ігри. Втім, Герд не давала дозволу на публікацію своїх світлин.

До речі Типи прив'язаності у стосунках: які бувають і як з ними боротися

Ілон Маск "злив" у мережу фото Ембер Герд

Про захоплення американського мільярдера раніше розповідав журналіст і автор біографії Маска Волтер Айзексон. Він писав, що коли бізнесмен познайомився з Ембер, він порівняв її з Ангелом з Overwatch. Щоб приємно здивувати свого коханого, Герд витратила два місяці на пошиття костюма, аби максимально точно відобразити героїню з Overwatch.



Що відомо про стосунки Ембер Герд та Ілона Маска

Ембер Герд та Ілон Маск мали короткий роман у 2017 році. Цей період збігся зі скандальним процесом розлучення актриси з актором Джонні Деппом. За неофіційною інформацією, Герд навіть могла зраджувати Деппу з Ілоном Маском.

До речі, нещодавно Ілон Маск став батьком вже десятої дитини, яку народила відома співачка Клер Буше (Grimes – 24 Канал). Цікаво, що пара розійшлася у 2021 році. Проте це не завадило їм стати батьками ще двох дітей, які з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері.