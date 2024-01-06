Хто більше схильний до розриву стосунків через негаразди у ліжку: відповідь вас здивує

У суспільстві побутує думка про те, що саме чоловіки більш схильні до завершення стосунків, коли з'являються розбіжності у сексі. Однак дослідження свідчать, що все навпаки.

Учені чеського Університету Масарика дійшли до висновку, що жінки частіше сприймають проблеми у ліжку як причину для того, щоб припинити стосунки.

Читайте також "Мій найкращий секс був не з чоловіком": несподівані зізнання, які НЕ можна чути партнерам

Гендерні стереотипи – в сторону

Чеські науковці Домініка Пердох Сладка та Мартін Крейдль опитали майже 19,5 тисячі респондентів віком від 18 до 79 років з Австрії, Грузії, Франції, Німеччини та інших країн. Серед них були і одружені, і неодружені люди.

Завдяки дослідженню науковці з'ясували, що жінки, які сказали про проблеми в ліжку, на 13,1% частіше думали про розрив стосунків, порівняно з тими, хто ніколи не мав проблем із сексом в парі. Водночас лише 5% чоловіків, незадоволених сексом, були схильні до завершення стосунків.

Отож не варто вірити стереотипам про те, що чоловіки одразу думають про розрив, якщо їх щось не влаштовує у сексі. Такі думки можуть виникнути у будь-кого з партнерів, незалежно від статі. Тому варто пам'ятати, що відверта розмова з коханою людиною може допомогти вирішити ваші проблеми.