"Моя дівчина – копія моєї мами": хлопець вразив мережу зізнанням про найбільший сором
Джерело:Mirror
Хлопець на ім'я Джейк познайомився з чудовою дівчиною Лізі. Спершу їхня історія кохання була дуже щасливою. Аж доки Джейк не збагнув, що Лізі – дуже схожа на його маму, фактично її копія.
Спершу Джейк вважав, що Ліза – його жіноча версія. Водночас згодом збагнув, наскільки вона схожа на його маму.
Зверніть увагу Їхня історія вражає до сліз: чоловік закохався у свою тещу й не зміг стримати почуттів
Тепер Джейк відчуває сором
У дитинстві Джейк мав дуже теплі стосунки з мамою. Водночас згодом вони фактично припинили спілкуватися. Тепер мама дізналася, що хвора на рак. Джейк пішов її навідати. Під час зустрічі він раптом зрозумів, що Ліза і його мама – фактично копії. Це сталося у той момент, коли мама попросила Джейка торкнутися пухлин на її обличчі.
У них дуже схожа форма обличчя і структура кісток, брови, буквально все,
– зізнався Джейк.
Тепер Джейк чомусь відчуває сором. Він не знає, чи його історія кохання з Лізою – справжня, чи це якийсь наслідок його травми, пов'язаної з мамою. Джейк вважає, чи взагалі буде чесно продовжувати стосунки.
Водночас люди у мережі намагаються його заспокоїти. Вони зауважують, що причиною кохання не обов'язково має бути схожість з мамою. Варто враховувати ще й характер Лізи, який міг буквально причарувати Джейка.