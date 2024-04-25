Хлопець поголив голову і вдавав, що у нього рак, щоб зраджувати дівчину

Австралійська порнозірка Гейлі Дейвіс зустрічалася з хлопцем, який зізнався, що у нього рак кісток. Дівчина запідозрила щось не те, коли одного дня бойфренд сказав, що у нього рак шкіри.

Дівчина підловила бойфренда на брехні

Про "хворобу" чоловік розповів Гейлі у день її народження. Він не міг залишитися надовго, то ж сказав, що мусить йти додому, бо у нього діагностували "рак кісток".

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Згодом бойфренд навіть поголив голову, щоб підтвердити свої слова. Якось Гейлі запропонувала коханому піти на засмагу, на що той відповів, що не може, бо у нього "рак шкіри". Дівчина була збентежена, адже раніше бойфренд казав, що проблема у кістках. Коли вона уточнила це у нього, то чоловік відповів, що ніколи не говорив про рак кісток.

Гейлі почала підозрювати щось не те, адже точно пам'ятала діагноз коханого. Ситуацію погіршило й те, що чоловік почав рідше писати дівчині і не розповідав про свої справи. Коли Гейлі взяла у руки телефон бойфренда, то була приголомшена. У галереї були фото з іншою жінкою, які були зроблені в ті дні, коли він нібито був зайнятий. Дівчина навіть знайшла ніжне листування з іншою жінкою.

З'ясувалося, що "інша жінка" – була першою партнеркою чоловіка. Саме її він познайомив з батьками і приводив на родинні свята.

Вона й гадки не мала, що в нього "рак". Вони були разом довше, і вона насправді була головною – тією, яка познайомилася з сім'єю і все таке,

– розповіла Гейлі.

Бойфренд зраджував свою дівчину з Гейлі, а щоб "не спалитися" вирішив збрехати про хворобу. Дівчина досі вражена цією історією.