Пропонували рибу і м'ясо на вибір: молодят розкритикували за їжу на весіллі

Гості розкритикували молодят за вибір страв на весіллі. Усе, що подали людям. – це локшину швидкого приготування. Гості були приголомшені таким частуванням.

Гості йшли з весілля голодні

Цією історією поділилася одна з гостей весілля. Вона розповіла, що це було одруження найкращого друга дитинства її партнера.

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У запрошенні на весіллі гостей попросили одягнутися вишукано й обрати головну страву – рибу або курку. Пара обрала курку й чекала прийому.

Натомість у день весілля гостей частували не рибою чи куркою, а локшиною швидкого приготування. У супі плавали шматочки шинки та овочів. Також гостям дали маленькі пакетики чипсів. Пара була вражена цим, але спершу вирішила не осуджувати молодят. Вони подумали, що, можливо, у нареченого та нареченої не було фінансової можливості, щоб забезпечити для гостей пристойний обід.

Виявляється, ні! Вони обоє побудували кар'єри. Наречена – професійний шеф-кухар, що дуже іронічно. У них є власний дім, і на медовий місяць вони летять на Кубу,

– розповіла жінка.

Пара відмовилася їсти локшину і надіялася, що згодом ще подадуть їжу. Однак частувань більше не було. Чоловік та жінка пішли з весілля голодними, а тому одразу поспішили купити фаст-фуд.

Жінка зауважила, що була на багатьох весіллях, але це – найгірше.