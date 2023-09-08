Восени у 4 знаків зодіаку будуть випробування у стосунках: кому загрожує розлучення

Одразу чотири знаки зодіаку восени 2023 можуть переживати випробування у стосунках. Як наслідок, у декого вони зміцняться. Тим часом в інших можливе розлучення.

Певні випробування доведеться пройти Близнюкам, Левам, Скорпіонам і Рибам. Ці ситуації можуть бути складними, але за допомогою відкритої комунікації та терпіння вийде розібратися та зміцнити ваші стосунки, пише 24 Канал.

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Близнюки

Ви можете стикнутися зі складнощами в комунікації. Здаватиметься, що партнер більше не розуміє. У стосунках ймовірні часті конфлікти. Важливо бути відкритим і щиро поговорити, аби пройти ці перешкоди разом.

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Лев

У вас можуть виникнути запитання щодо вірності коханої людини. Якщо здогадки підтвердяться, доведеться ухвалити неприємне рішення.

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Скорпіон

Ви занадто тиснете на свого партнера. Рано чи пізно кохана людина може не витримати, зібрати речі й подати на розлучення. Не забувайте, що у стосунках ви не вчитель, не начальник і не мама. Дозвольте партнеру бути собою.

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Риби

Восени можете відчути емоційну нестабільність і невпевненість у своїх почуттях. Поговоріть про все з коханою людиною. За потреби, зверніться до спеціаліста.

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