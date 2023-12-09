Кому зі знаків зодіаку не можна бути разом у 2024 році

Не у всіх знаків зодіаку 2024 буде роком кохання. Деяким краще взагалі не бути разом. Адже ці стосунки до добра не приведуть.

Так, декільком знакам зодіаку не варто бути разом у 2024 році. Астрологи зазначають, що ці стосунки приречені на провал. Чому саме, пише 24 Канал.

До речі Яким знакам зодіаку не варто зустрічати 2024 рік разом

Овен і Козоріг

У 2024 році ця пара, ймовірно, стикнеться з низкою проблем. Усе через впертість і бажання завжди бути найкращими.

Замість того, щоб підтримувати одне одного, Овен і Козоріг можуть постійно змагатися. Як наслідок, той, хто зазнає невдачі, буде почувати себе нещасним.

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Лев і Скорпіон

Ці два знаки зодіаку прагнуть завжди бути у центрі уваги. Вони не готові поступатися й завжди відстоюють свою точку зору.

Як Лев, так і Скорпіон впертий і самовпевнений. Через це їм може бути дуже важко побудувати міцні та гармонійні стосунки.