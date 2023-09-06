3 знаки зодіаку, в яких у вересні буде бурхливий роман: чи є серед них ви

Уже цієї осені в частини людей ймовірний бурхливий роман. Почуття накриють з головою, тож насолодіться кожним моментом.

Так, згідно з астрологією, бурхливий роман чекає на Риб, Левів і Терезів. Про це пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком ніжні, приємні та легкі. Вони здатні до швидкого та водночас міцного емоційного зв'язку. Цієї осені на Риб чекають романтичні пригоди, незабутні побачення, теплі та душевні вечори. Вересень може принести їм бурхливий роман.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку завжди привертають увагу сильною енергією та впевненістю в собі. Вересень може бути саме тим місяцем, коли Леви відчують, що поряд дехто справді особливий. Сильний сексуальний потяг та наполегливість можуть стати магнітом для потенційного партнера. Цікаво, що можливий, зокрема, і службовий роман.

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Терези

Уже в перший місяць осені можете зустріти того, хто розділяє ваші погляди на життя і не тільки. Може здатися, що це немов ваше віддзеркалення. Зірки пророкують бурхливий роман. Такого у вашому житті ще не було. Будьте собою й не соромтеся проявляти власні почуття.

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