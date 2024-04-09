Зрадять партнера у квітні: які 3 знаки зодіаку незабаром підуть наліво
Цього місяця декому доведеться переживати зраду. Кохана людина скочить у гречку.
Так, Риби, Рак і Скорпіон можуть зрадити партнера вже найближчими днями. Про це пише Love 24.
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Риби
У квітні Рибам може здатися, що любовний трикутник – захоплива пригода. Однак, варто пам'ятати, що так можна завдати партнеру сильного болю.
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Рак
Цього місяця Раки можуть не встояти перед спокусою і скочити в гречку. Далі намагатимуться приховувати зраду.
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Скорпіон
Скорпіони можуть відчути сильний сексуальних потяг. Втім, не до свого партнера. Ці люди підуть наліво.
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