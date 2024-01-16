Уже скоро ці 4 знаки зодіаку закрутять роман з другом

Кохання і дружба – ці двоє дуже важливі в нашому житті. Цікаво, що вже незабаром частина людей спробують їх поєднати.

Так, Риби, Овен, Телець і Лев у січні можуть завести роман з другом. До речі, дехто з ним зрадить кохану людину, передає 24 Канал.

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Риби

Ці люди дуже емпатичні. Вони розуміють почуття інших. Цікаво, що вже цього тижня Риби можуть закрутити роман з другом. Згодом він може перерости в дещо значно більше.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку завжди сповнені енергії та пристрасті. У січні Овен може закрутити роман з найкращим другом.

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Телець

Ці люди дуже надійні у стосунках. Окрім того, вони вміють створювати комфортну атмосферу, яка сприяє розвитку глибоких романтичних зв'язків. Уже наступного тижня Тельці можуть завести роман з другом.

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Лев

У січні 2024 року Леви можуть зрадити кохану людину. Цікаво, що вони, ймовірно, зроблять це з близьким другом.

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