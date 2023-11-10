Гороскоп на вихідні: які 3 знаки зодіаку зрадять свого партнера
Зрада руйнує стосунки й завдає колосального болю. Втім, уже на вихідних 3 знаки зодіаку можуть скочити в гречку.
Так, партнерам Левів, Овнів і Скорпіонів варто бути дуже уважними та обережними. Ці знаки зодіаку можуть зовсім скоро піти наліво, передає 24 Канал.
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Лев
Наприкінці цього тижня Леви можуть піддатися спокусі та зрадити. Особливо, якщо відчують омріяне захоплення. До речі, це може бути не остання зрада партнера в листопаді.
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Овен
Імпульсивні Овни на вихідних можуть скочити в гречку. Вони дадуть волю своїм емоціям. Опісля, ймовірно, жалітимуть і намагатимуться приховати скоєне.
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Скорпіон
Уже в суботу Скорпіони можуть не стриматися й піти наліво. Вони або піддадуться спокусі, або ж самі когось спокусять. Не виключено, що інтрижка Скорпіонів зруйнує стосунки. Приховати правду не вийде.
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