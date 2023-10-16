Зустрінуть любов всього життя: кому зі знаків зодіаку цього тижня пощастить у коханні
Кохання – найкраще почуття у нашому житті. До когось воно приходить швидко. Іншим –доводиться чекати свою людину. Зірки пророкують, що цього тижня 4 знакам зодіаку дуже пощастить.
Так, Риби, Овен, Стрілець і Терези, цього тижня вам пощастить у коханні. Довіртеся своєму серцю, пише 24 Канал.
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Риби
Жовтень буде для Риб місяцем насолоди та романтики. Чекайте посилення уваги та ласки від коханої людини. Якщо ж серце ще вільне, не переживайте, – вже скоро все зміниться. Цей тиждень буде сприятливий для нових цінних знайомств. Зосередьтеся на власних почуттях.
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Овен
Стосунки з партнером покращаться. Якщо ж коханої людини поруч немає, на вас чекає неймовірне знайомство. Не намагайтеся вплинути на ситуацію, довіртеся власному серцю.
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Терези
Що може бути краще, аніж посиденьки в дощовий вечір разом з дорогою серцю людиною. Приготуйтеся, бо вже незабаром Амур запустить свої стріли. Зірки пророкують вам неземне кохання.
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Стрілець
Цей тиждень несподівано принесе у ваше життя великі, але водночас дуже приємні зміни. Стрільці, пориньте у магічний світ кохання. Уже незабаром поруч буде дуже хороший "провідник" або "провідниця".
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