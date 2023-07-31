У ліжку – вогонь: ідеальні коханки за знаком зодіаку

Частина людей впевнені, що сексуальність та пристрасність, зокрема, залежать від знаку зодіаку. Астрологи розповіли, хто є ідеальними коханками.

Терези та Скорпіони – представниці цих знаків подарують своєму партнеру незабутню насолоду. Однак, важливо розуміти, що кожна жінка може бути ідеальною коханкою, пише 24 Канал.

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Терези

У сексуальних стосунках жінки-Терези проявляють свою ніжність і романтичність. Представницям цього знаку зодіаку дуже важливий емоційний зв'язок з партнером. Терези прагнуть до досконалості й можуть розпалити вогонь у ліжку.

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Скорпіон

Ці жінки вміють привертати увагу та зваблювати. Окрім того, вони люблять експериментувати у спальні. Тож секс зі Скорпіоном не буде одноманітним.

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